笑看天下：烏不能敗 人民活受罪

從馬克龍的一席話，可以想見佢對俄羅斯懷有一定的恐懼心態；但明確表示俄羅斯不能夠勝出這場戰爭，那就未免不夠客觀，甚至有點鹵莽。事實擺在眼前，俄羅斯雖然也損兵折將，不過俄羅斯還是攻城略地，打到烏克蘭有氣冇碇抖，最近更趁烏克蘭援助武器未到，大規模打擊其能源設施，烏國外長庫萊巴曾聲言自己只擔心晚上睡覺時，會否被俄羅斯導彈擊中住所。政客無視烏克蘭已被俄羅斯轟炸至滿目瘡痍，當然，戰爭並不是發生在自己本土，哪管它是否洪水滔天！再不讓烏克蘭「舉白旗勇敢地投降」，最終受害嘅又係烏克蘭人民！