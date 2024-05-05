撥亂反正：一文看清美國完美雙標

昨日談到，美國大學的反戰撐巴人示威浪潮愈演愈烈，令渴求連任的總統拜登陷入兩難。若高調鎮壓示威，將得失其固有的左傾、年輕及有色人種支持者；但任由其蔓延，亦會失去國內猶太勢力的選票及競選捐款，還可能演變成當年的反越戰運動翻版，令拜登像詹森總統般，輸掉民主黨的執政地位。

拜登的應對策略是盡量左閃右避，遲遲未就示威浪潮表態，並將攻入校園、拉人平亂的決定和責任，推卸給各個州政府與相關大學，但這亦等同將表演舞台拱手讓給共和黨及特朗普。前者在眾議院提出並通過法案，要求政府及大學加強打擊所謂的反猶太主義言行；特普朗則借機譏諷拜登軟弱無能和處理中東問題失策，聲稱若他再次上台，定可為國內外局勢帶來轉變。

然而醜婦終須見家翁，隨着美國各地的執法部門，先後在30多間大學武力清場，拘捕了超過2,000名主要為支持巴人的學生及示威者，任拜登怎樣不情不願，還是需要公開、清晰地回應事件。

拜登的發言全文不長，內容環繞言論自由與法治。他指兩者都必須捍衞，故只有和平的示威受到保障，暴力的示威活動包括破壞公物、侵佔校園、打爛窗戶、強迫學校關門停課、恐嚇、脅迫以至襲擊不同意見人士，都是違法和不受保護的。

有關發言鏗鏘有力，擲地有聲，令許多香港人憶起黑暴時期的中大及理大暴亂，暴徒四處破壞，社會嚴重撕裂，大量愛國愛港人士遭受威嚇和暴力對待的畫面，也讓人想起拜登黨友佩洛西當時的「美麗風景線」歪論，與之前美國警方開槍鎮壓國會山莊示威者如出一轍。一文就看清美國的完美雙重標準，值得各位讀者花點時間細閱。