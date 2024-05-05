強詞有理：侮辱性極強

俄羅斯最近舉辦一個別開生面的展覽會，公開展示兩年多來在戰場上繳獲的戰利品，包括美國、英國、德國、法國等西方國家製造的援烏武器裝備，有新型坦克、裝甲車等等。俄羅斯還特別「優待」這些國家的外交人員，不用排隊就可以優先進場參觀。這一招實在高明，傷害性不大，侮辱性極強，西方外交官看到自家提供的武器成為俄羅斯的戰利品，不知有何感想？

經過兩年多反覆拉鋸，這場戰爭大局已定，俄羅斯穩操勝券，烏克蘭不過是垂死掙扎而已。即使美西方繼續提供大量支援，也無法扭轉烏軍敗局，反而可能為俄軍提供更多戰利品。

最近有報道指出，美國國防部的承包商普遍不願意簽訂為烏克蘭製造軍火的長期協議，無非又是錢作怪，再度暴露美國軍工生產的軟肋。俄羅斯每年可以生產300萬枚炮彈，而美國和歐洲加起來每年只能為烏克蘭提供120萬枚炮彈，這仗怎麼打？到底誰消耗誰？

美國也知道形勢對自己愈來愈不利，無計可施之下，竟然將矛頭對準中國，警告中方不要對俄羅斯提供軍工支援，連正常經貿往來也不行。財長耶倫和國務卿布林肯相繼上門施壓，結果都悻悻而歸。老美最大毛病就是自高自大，以為中國會乖乖聽其擺布，真可謂癡人說夢。有美媒故作驚人之語，聲稱中國已越過拜登政府在烏克蘭問題上的「紅線」。這不是賊喊捉賊嗎？美國在台海、南海及貿易問題上處處針對中國，不知已越過了多少紅線。

中國外交部發言人指出，美方一邊出台大規模援助烏克蘭法案，一邊對中俄正常經貿往來進行無端指摘，極其虛偽。其實這不只是虛偽，而是霸道，老美做甚麼都可以，別人動輒得咎，根本就是強盜邏輯。這一套對付其他國家也許有效，對付中國只能自討沒趣。近日華盛頓又一口氣宣布近300項制裁措施，對象包括約20家中國內地和香港的公司。看似氣勢洶洶，其實恰恰暴露老美技窮，除了經濟制裁，再也沒有其他板斧。

事實上，美國外交政策自相矛盾，混亂不堪。既想孤立中國，又將俄羅斯推向中國，導致自己腹背受敵，進退維谷。而當中俄愈走愈近，美國又極盡挑撥之能事，妄圖阻止中國支持俄羅斯。其如意算盤是，先擊垮俄羅斯，再集中力量對付中國，這點鬼伎倆只能騙騙自己。