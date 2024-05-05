扮驗貨一去不返 假網購員呃140萬

租共享辦公室 誘賣家上門交易名牌財物 近月有詐騙集團利用日租共享辦公室，透過名牌包裝盒、高仿名錶、首飾及大量偽鈔等，布置成收購名牌物品的店舖，並在網上平台訛稱高價徵求名錶手袋，誘哄賣家上門交易，惟騙徒以驗貨為名捲貨逃去。執法部門展開調查，在過去近半個月先後拘捕11人，當中包括集團主腦及骨幹，相信他們至少涉及7宗相關案件，騙走約值140萬元財物。其中被捕兩人已分別被暫控「串謀詐騙」罪，案件於下月提堂。

至少涉7案 11人落網 今年3月至4月，油尖區執法部門接獲多名市民報案，指有詐騙集團透過網上銷售平台，誘騙賣家攜同手錶及手袋等名牌貨到店舖交易。期間，有騙徒偽裝網站職員，聲稱要帶走貨物鑑定，繼而連人帶貨失去蹤影。連串案件共涉及7名受害人，他們損失的貨物總值約140萬元，單一最高損失為一隻24萬元的手錶。

演不同角色 招呼客人 人員展開跟進調查，發現詐騙集團會以日租方式，租用高端購物中心或甲級寫字樓的共享辦公室，並選擇人流暢旺及路徑四通八達的地點犯案，從而增加執法人員的追查難度。另外，騙徒會以名牌包裝盒及高仿名錶、首飾及大量偽鈔等物品，把犯案地點布置成收購名牌物品的店舖；為了博取受害人信任，更會採用真實海外珠寶店名稱，製作虛假名片及網站，再以高價「請君入甕」，吸引賣家到店舖交易。

同時，詐騙集團內部分工仔細，除了主腦及骨幹成員，又會在網上平台招攬需要「搵快錢」人士，指示他們扮演網店職員、招生員、經理等角色，以陪同骨幹成員招呼客人，並以「驗貨」為由誘騙客人交出貨物。

人員經情報分析後，自4月中旬起展開行動，先以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕3男3女（22至38歲），其後循線鎖定集團主腦等核心人物身份。至上周四，人員掩至中區一間辦公室，趁騙徒帶走受害人貨物時把其截獲，再拘捕3男一女（17至35歲），包括主腦和骨幹成員；翌日集團餘下一名32歲男同黨亦告落網，相信已瓦解該詐騙集團。截至昨日，被捕人士中，有5人仍被扣查，另外4人已獲准保釋候查。其餘一名38歲男子及一名29歲女子，已分別被暫控「串謀詐騙」罪，案件將於6月11日在九龍城裁判法院提堂。