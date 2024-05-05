醫健：伶牙俐齒：牙齒特徵可作身份辨認

中學師兄Arthur幾年前在科學園創立一間人工智能研究所，其中一種發明就是「聲紋認證」，顧名思義從每人的聲音中找出特質，利用人工智能識別，判別說話者的身份。我們日常應用的「生物特徵」林林總總，最常用的就是智能手機解鎖，通過手機攝像鏡頭判別使用者的虹膜和臉部，或者透過識別指紋。大家出入境時候經e道過關，政府為了省卻人手和增加效率，也就是通過識別大家的指紋和臉部的生物特徵，配對證件、晶片和資料庫裏的數據。

原來牙齒也是一種非常可靠的生物特徵，無論牙齒大小、形狀抑或排列，即使是同卵雙胞胎，亦各不相同。一生中牙齒接受過大大小小的治療，為解決蛀牙而填上補牙物料，為補救缺少牙齒而種牙或牙橋治療，為牙齒美容而鑲嵌陶瓷貼片，甚至牙齒矯正治療後而安裝上的固定形式穩定器，統統都是每個人獨一無二的「身份證」。

香港有法醫牙科（Forensic Dentistry）的專家，歷年於一些災難或刑事案件中，從遺體的顎骨和牙齒特徵上，嘗試判斷逝世者的身份。既要擁有高超的判斷能力，亦須擁有以往準確和詳細的牙齒醫療紀錄，才能進行正確配對。

通過正顎手術聯合牙齒矯正的綜合治療，病人的面部輪廓改頭換面，牙齒排列亦比以往大大改變。指紋依舊，面目全非，完成治療後他們都需要為自己的身份證和護照更新相片，紀錄最新的臉部生物特徵。

科學地看，杜拜王子到底是否那位能飆海豚音的歌手，相信能夠通過其優美的歌聲進行聲紋認證；我亦曾經嘗試從網上資料，配對杜拜王子和歌手Alira的牙齒作大膽的推測；至於以其外貌相似度作人工智能分析，畢竟大家眼見世上千變萬化鬼斧神工的畫皮化妝神技，卸妝前後判若兩人早已見怪不怪；我並非這兩方面的專家，故難評論。

文章見報之時已經五月，而據稱王子五月必歸來香港。除了大家最關心那說好了的5億美金，既然今年煙花特別多，有些人更建議政府游說王子乘勢合作舉辦《中東好聲音》，成就日夜都繽紛。

牙齒矯正科專科醫生 邱家寶