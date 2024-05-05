東呼即應：繁殖發展欠資源 本港極缺導盲犬

東呼即應揭視障者難覓良伴 議員促增支援 本港大約有20萬名視障人士，惟港府對視障人士的支援一直為人詬病，缺乏資源配套更令本港導盲犬的繁殖及發展舉步維艱。而本港涉及歧視導盲犬及其使用者的事件時有發生，近日網上流傳一名視障人士帶導盲犬搭港鐵期間遭老翁歧視指罵的片段，更反映公眾對導盲犬的認識仍有待提升。《東呼即應》探討相關問題，有導盲犬服務機構指出，沒有港府恒常資助，資源相當有限；議員則批評視障人士與導盲犬數目比例極不理想，遠低於國際理想標準，促請當局增加支援。

每4000視障者僅1人擁犬 狗隻一直以來都是人類的良伴，經過訓練後，部分更能成為協助人類的工作犬，導盲犬屬其中之一。受過正式訓練後，能夠為視障人士提供服務，成為他們的「第二雙眼睛」和陪伴者。根據「國際導盲犬聯盟」（IGDF） 數字，理想的導盲犬與視障人士比例為1比100；但翻查政府資料，截至2021年12月，全港導盲犬僅約50隻，比例為1比3,992，與國際標準相差甚遠。

導盲犬經由專業計劃繁殖，多為拉布拉多或金毛尋回犬的混種。牠們擁有極佳的健康狀況和穩定的情緒，可以協助視障人士出行。小狗5個月大，注射疫苗後就會到寄養家庭生活，學習人類的生活環境。訓練導盲犬的機構到小狗一歲時，便會選擇有潛力的狗隻，用半年時間學習指令，之後接受評估，查看是否符合資格。

香港導盲犬服務中心總幹事張家瑋指，面對最大困難是資源不足。導盲犬培養階段需要很多資源，但政府沒有提供恒常資助，令中心難以提升導盲犬訓練數量。他希望政府可以提供更多支援，幫助中心加快繁殖計劃。

養1隻導盲犬需50萬元 議員狄志遠表示，導盲犬對視障人士的幫助毋庸置疑，社會需要有更多投入和參與；又指導盲犬能否為視障人士提供幫助，過程受不少因素影響。首先培養導盲犬不容易，因為導盲犬不同普通狗隻，不是聽話就可以，對品種、性格會有一定要求；加上分配上要考慮狗隻能否與視障人士配對或相處。

狄志遠續稱，有數據指養一隻導盲犬可能要花50萬元，港府可以為視障人士提供資助，例如從外國購買導盲犬、培訓或是其他配套等。

坊間歧視導盲犬情況亦時有發生。張家瑋稱，有人會因不了解或不喜歡而騷擾導盲犬工作，曾有市民直接對視障人士講一些不禮貌的說話，影響導盲犬和使用者；甚至有人未經同意下拍攝導盲犬及其使用者，或與狗隻談話，令牠分心。

他指對導盲犬最基本禮儀，是國際公認的「三不一問」，「不餵食，不拒絕，不騷擾」；「一問」就是當看見視障人士遇上困難，例如迷路及想尋求協助，可以伸出援手，了解是否需要幫忙。他提醒，現時有法例允許導盲犬進入公眾場所，店員不可以拒絕。

張家瑋希望政府提供更多支援，訓練導盲犬。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇