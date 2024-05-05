長者易「鬱」到病 應敞心扉正視問題

【本報訊】生命熱線執行總監吳志崑表示，抑鬱症是其中一種常見於長者的精神問題，當長者精神健康被忽略，更會衍生其他身體上的疾病，呼籲長者敞開心扉，正視問題，向專業人士求助並積極面對，才能活出美好人生。

專家籲尋傾訴對象 吳志崑昨在電台節目表示，生命熱線5年前曾接獲一宗求助個案，該女士因丈夫生病突然離世，加上唯一的女兒不在身旁，令其精神崩潰，致終日流淚，不肯進食，日漸消瘦，連開口說話都感到困難。其後，社工更發現她有自殺傾向，並表現出嚴重抑鬱及焦慮症狀，情況令人憂慮。

後來透過社工和義工定期上門探訪及電話慰問，並以「陪伴」及「聆聽」方式，成功讓她的情緒找到安全出口，令不快情緒得以紓緩，找回生存意義，並開始接受醫生治療，身心亦逐步好起來，更重新建立朋友圈，與朋友飲茶、行公園、做運動，重拾對生活熱情，展開人生新篇章。

吳說，就熱線曾接觸的個案發現，長者普遍受各種健康及生活問題影響到心情，導致出現抑鬱、焦慮、孤獨等情緒問題。惟他強調，如長者精神健康被忽略，將會衍生其他身體上的疾病，如心臟病或高血壓等，故令長者保持心境開朗至關重要。他舉例，如親友或朋友的陪伴、或及時找到可傾訴對象，都可以成為他們向前的動力。