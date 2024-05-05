易通行推近一年 逾99%車輛獲發車貼

【本報訊】頻頻甩轆的「易通行」不停車繳費安排已推行將近一年，而大欖隧道由於專營權明年5月才屆滿，運輸及物流局局長林世雄指，當局正籌備由政府接收後的安排，包括實施「易通行」，而屆時所有政府收費隧道均會落實「易通行」。

林世雄昨在網誌表示，「易通行」已服務市民近一年，超過99%已領牌的車輛、即超過81萬輛車獲政府發出車輛貼；約92%的車輛已開立「易通行」戶口，76%已有自動繳費方式。

當局稱提升系統辨識力 他指與隧道費相關的查詢或投訴個案，佔整體使用「易通行」每日約41萬車流量的大約0.017%，經調查後，大部分涉及服務商人手辨認個案時偶有出錯，以及使用車種貼或司機卡的車主未有按指引安裝，影響系統感應，隧道費服務商已開發專屬程式，提升系統辨識車牌號碼能力，及加強培訓前線員工，當局會繼續密切監察服務商的工作。

林世雄又提到，3條過海隧道實施「分時段收費」已見成效，紅隧及東隧隧道口的塞車情況已經紓緩，在繁忙時間，紅隧和東隧的車龍分別減少超過一公里和0.5公里，連接路的平均車速也上升，鄰近隧道口的非過海交通亦明顯改善；繁忙時間以外的時間，3條過海隧道的交通較過往暢順。