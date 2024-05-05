警署縱火案罪成 5人押下月求情

擲汽油彈 燒毀座駕 妨礙司法 跑馬地警署2020年被人投擲汽油彈，事後有6名男女被捕，被控縱火等罪，其中一名44歲男被告承認兩項縱火罪，另外5名被告否認縱火及串謀妨礙司法公正等罪，區域法院法官昨裁定首3名被告是有預謀、有組織、有準備、有分工地向警署投擲汽油彈，遂判3人兩項縱火罪成，兩母子串謀妨礙司法公正罪成。案件押後至6月24日求情，期間5名被告須還押。

被告依次為駕駛導師甘偉達（44歲）、售貨員倪永聰（23歲）、髮型師區躍南（22歲）、送貨員黃浩程（18歲）、售貨員倪炳楠（20歲）及售貨員丁鳳霞（43歲）。首4名被告同被控兩項縱火罪，指他們於2020年3月30日在跑馬地警署外，無合法辯解而用火損壞屬於陳司橋的一輛私家車；及跑馬地警署油站旁地面、油缸天花和電力分站。倪炳楠另被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他在5月26日在灣仔交加街6號地下保管或控制毛巾布碎、32支石油氣瓶、一罐噴漆天拿水、一樽天拿水及一罐白電油等。他與其母丁鳳霞另被控於同日同地串謀妨礙司法公正，摧毀與刑事調查有關的證據。

法官王詩麗考慮倪永聰、區躍南、黃浩程在案發當日為「黑衣人」，化驗結果顯示天拿水樽有倪永聰的指紋，3人當日戴上手套快速登上甘偉達的私家車，甘便隨即駛離現場，裁定3人於向警署投擲汽油彈，用火摧毀警署油站地面、油缸天花及電力分站，然後乘接應私家車離開。

有預謀組織分工角色 王官指出，甘負責駕車，倪、區、黃3人負責監察或投擲汽油彈，是有預謀、有組織、有準備、有分工地向警署投擲汽油彈，各人均有共同的犯罪意圖，並藉其所擔當的角色達到犯罪的目標。他們罔顧停泊在警署旁的私家車是否會被摧毀或損壞，遂裁定3人兩項縱火罪成。

案中47歲女被告丁鳳霞在北角和灣仔經營「金里程」服飾店，其中「6號金里程」由幼子倪炳楠營運，店內有24個空玻璃瓶、可用作組裝汽油彈的化學物品、32支石油氣等。倪炳楠辯稱其母親認為金里程是中資店，怕有激進示威者到中資舖打砸破壞甚至燒舖，故叫他倒掉裝修剩下的火水。王官指，倪炳楠、其兄長倪永聰、其母親及姨姨均有該店舖鎖匙，認為倪炳楠有可能未必清楚店內所有物品的存放，即使他知道店內有涉案物品的存在，也不代表他管有或有能力控制該些物品，故裁定倪炳楠管有物品意圖摧毀或損壞財產罪脫。

官：母子毀證心中有數 至於倪炳楠及丁鳳霞兩母子的串謀妨礙司法公正罪，王官指丁鳳霞案發時知道長子倪永聰因縱火罪被捕，連帶聲線表現驚慌，又用WhatsApp要求倪炳楠倒火水。王官認為兩母子當時已心中有數，認為倪炳楠明顯想隱蔽行事，遂肯定兩母子在案發當日達成協議，摧毀警方對倪永聰刑事調查的證據，裁定兩母子罪成。案件編號：DCCC 124/2021 & DCCC 125/2021