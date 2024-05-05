最低工資方程式 當局：不削競爭力

【本報訊】港府早前接納最低工資委員會有關優化法定最低工資檢討機制的建議。新機制下，最低工資只加不減，並改為「一年一檢」，得出首個最低工資水平將於2026年5月1日生效，以及在實施有關新檢討機制5年至10年後作出檢討。勞工及福利局局長孫玉菡昨日在一個電台節目表示，最低工資方程式是照顧議價能力最低的基層勞工，「可加不減」做法可為基層勞工保本，是定心丸，認為本港作為富裕社會對基層勞工應盡量「幫多少少」，並重申最低工資水平已同時考慮商界承擔能力，認為引入方程式不會影響競爭力，因方程式亦已盡可能平衡各方看法。