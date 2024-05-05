最低工資方程式 當局：不削競爭力
【本報訊】港府早前接納最低工資委員會有關優化法定最低工資檢討機制的建議。新機制下，最低工資只加不減，並改為「一年一檢」，得出首個最低工資水平將於2026年5月1日生效，以及在實施有關新檢討機制5年至10年後作出檢討。勞工及福利局局長孫玉菡昨日在一個電台節目表示，最低工資方程式是照顧議價能力最低的基層勞工，「可加不減」做法可為基層勞工保本，是定心丸，認為本港作為富裕社會對基層勞工應盡量「幫多少少」，並重申最低工資水平已同時考慮商界承擔能力，認為引入方程式不會影響競爭力，因方程式亦已盡可能平衡各方看法。
孫玉菡表示經濟增長因素計法是最近一年實質本地生產總值的增長率，減去最近10年的趨勢增長率，乘20%，認為取用本地經濟增長10年平均數，使得出的數值更加穩定，而設增幅1%封頂機制，則是為了絕對跟從方程式檢討最低工資，讓僱主放心。
稱機制非千秋萬世 會檢討
對於勞工界指經濟增長因素比重不足，未能令基層勞工共享經濟成果。他則不認為方程式是保守，又指方程式是由最低工資委員會一致通過之共識，實行5至10年會作檢討，並非「千秋萬世」。
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