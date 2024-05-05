修訂守則月內公布 提高安全意識 密閉空間出入口擬裝攝錄機

【本報訊】密閉空間奪命意外頻生，政府就《密閉空間工作守則》正進行修訂，預計本月內公布。勞工及福利局局長孫玉菡表示，修訂後會要求在密閉空間出入口加裝固定或流動攝錄機，記錄工人出入密閉空間情況，片段亦會保留一年，意在提高業界安全意識，杜絕任何人存在違反規矩的僥倖之心。

孫玉菡昨日出席電台節目表示，增加攝錄要求可以增加阻嚇性；又形容假如馬路無任何偵速攝錄機或衝紅燈攝錄機，駕駛人士或許會以為不被發現而超速。如果業界知悉有攝錄，自然存着不會只有下去兩分鐘就回到地面，不會有人發現的僥倖之心；也會做足安全準備，例如進入密閉空間要戴呼吸器，事前亦要有做風險評估。

保存片段一年 他又指，有關攝錄片段將要求保存一年，不會在發生意外時才檢視，當局正商討透過科技手段進行預防性的監測措施，盡量杜絕沙井發生的意外再次發生。對於前線工人有機會因突發事件被要求進入沙井，孫說，現時守則已明令禁止貿然不佩戴安全設備進入沙井，工人理應清楚有關規定及知悉風險，因此要拒絕任何高危情況。

被問有否設立呈報機制，孫玉菡指絕大多數密閉空間如沙井，均由政府渠務署、機管局或港鐵等大型機構管理，故相關工程「有晒紀錄」，可容易對照翻查。至於會否立法保障工人可拒絕入內工作，他指現時守則已禁止任何人在未有佩戴呼吸器等情況下貿然進入沙井，亦認為工人本身經培訓後應有相關認知。