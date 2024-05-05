6成職場新鮮人欲請辭

不熟工作 乏清晰指示 壓力致焦慮湧至 學生距離畢業季尚有半年，而職場新鮮人面對人生第一份工難免緊張，亦可能因由學生到打工仔身份的轉變出現焦慮。有工會昨日公布一項調查，發現近85%青年初入職場時感壓力；逾80%青年更因工作壓力致不想上班，並且感到異常疲倦；甚至有60%人有辭職念頭。工會促請政府及僱主，多關注初入職場青年的精神支援，並增加資源提供更多社區服務，以提升僱員的精神保障。

該工會青年事務委員會於4月份向18至35歲青年收集共559份問卷，從工作範疇、人際關係及公司文化等方面，了解青年人的工作壓力來源。結果發現，25歲或以下及擁有兩年或以下工作經驗的受訪者中，84.8%人皆表示初入職場時感到有壓力。

人際關係 不敢請假亦成困擾 在工作範疇方面，調查發現最大的壓力源於「不熟悉工作內容」，佔56.5%，其次是「工作內容缺乏清晰指引」，佔48.9%；至於「處理職場人際關係」則是青年人在人際關係方面的最大壓力，佔46.7%；公司文化方面，「不敢請假」是最大壓力來源，佔36.7%。

調查又發現，在工作壓力下，受訪青年的精神健康亦受影響，例如分別有81.1%及78.9%人，會感到異常疲倦和焦慮；甚或有近60%人更萌生辭職念頭。而當中逾75%人認為，自己在工作解壓方面，並未得到足夠的勞工福利保障或政府支援，致近40%人遇上工作壓力或精神困擾時，亦不願意尋求支援。

籲准彈性上班 改善「展翅青見」 工會促請僱主多關注初入職場青年或未過試用期的青年，提供青年工作友善措施，例如彈性上班及出勤安排、與直屬上司定期午飯交流、提供精神減壓活動，協助青年由學校過渡至職場。政府亦應增加對初入職場青年的減壓及精神支援，例如可優化現時勞工處的「展翅青見計劃」，將計劃提早走入校園宣傳，與學校的生涯規劃服務配合。