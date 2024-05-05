快閃遊香江 首3日50萬內地客離港

【本報訊】一連5日的勞動節假期步入尾聲，截至昨日晚上9時，再有10.6萬內地旅客訪港。假期首3日，已有56.2萬人次的內地客訪港，比去年同期高11.1萬，升幅達24%。不過，提前離港的內地客人數亦有上升，首3日離港內地旅客達50.2萬，比去年多接近12.5萬，升幅達33%。

根據出入境人次數據，今年五一假期首3日有56.2萬內地旅客入境，為疫前2019年同期的67%；加上其他訪港旅客的8.4萬人，3日合共有64.6萬人訪港。與去年同期數字相比，今年首3日內地旅客已較去年多，不過，假期未完，內地訪港客紛紛提早離港，綜合計算離境人次可發現，首3日離港的內地客人數目升幅比訪港人數更高。

周末離境港人 平均近33萬 五一訪港人數雖有上升，但仍未恢復至疫情前，但香港人出遊數字就搶先回升。五一長假為內地假期，本港只有一天假期，然而，假期首3日已有61.5萬港人出境，與疫情前2019年同期僅差0.07%，比入境內地人次多近5萬人。加上近期港人假期北上潮熾熱，統計顯示，今年4月份的周末（周五周六）離境港人平均達32.8萬，比起五一長假期間日均訪港內地客多近14萬，其中單計4月份周六平均離港人次更達37.3萬。相較之下，去年4月份的周末離港人次平均就只達25.6萬，比今年少7萬人。