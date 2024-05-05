五一檔期 77折劈價湊客量 酒店業嘆不理想

人流遜疫前 訪港拒花錢 飲食界堪憐 今年五一長假首日比去年首日人數增加，但香港餐飲聯業協會指訪客人數仍未回復至新冠疫情前的數字。酒店業人士指出，雖酒店入住率有上升，但是在集團減價超過兩成的基礎上才達到，對業界來說並不理想，期望政府能給予相關政策支持，增加來港遊客人數。旅遊業人士指遊客現在可選擇的旅行地點變多，競爭日趨激烈。

旅團僅過百 人均消費大跌 旅發局早前預計五一長假期間會有約80萬人來港。香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日在電台節目表示，相信可以達致預計，但今年首日僅約18.1萬人來港，相比疫情前的同期並未達標。今年來港的旅行團數量僅有100多個，且缺少高端旅行團，很多訪客都是個人遊，人均消費減少超過兩成。五一當日有約18萬港人北上消費，在人流減少，消費力度減低的雙重影響下會對餐飲業造成不小的衝擊。

黃早前估計，受惠於煙火表演，維港兩岸生意預計會有15%的提升，但當日曾巡視多個地區的餐飲業情況，相比以往假期人流偏少，他指出，可能由於下雨部分人不想出街，加之港人北上人數近20萬，導致整體情況偏差。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝在同一節目表示，公司旗下兩間酒店在五一期間的入住率大約九成，較去年同期減少幾個百分點，又強調，這是在公司減價23%才達致的入住率，房價從每晚超過2,000元減少至不足2,000元，他表示，這種情況對酒店業來說並不理想。

另外，陳宗彝指出，本港的酒店房間充足，航班運力也已恢復，希望政府爭取開放更多個人遊城市吸引旅客來港。陳續稱，內地早前與20多個國家簽署了免簽證安排，當中包括數個歐洲國家，令雙方的旅遊、商務往來更加便利。

內地省市亦搶客 港追落後 旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，今年五一長假的內地訪港旅客人數與政府預計差不多，雖然仍比疫情前少，但認為外界要明白，內地省市之間的旅遊競爭激烈，旅客有很多選擇，疫情期間內地亦持續進步，香港要追落後。崔還表示，以往內地遊客來港主要都是為了食、玩、買。而現時購物已經不是他們的首選，反而希望追求更好的購物體驗，傾向了解兩地的文化差異。