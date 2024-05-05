部門錄16宗水浸22宗塌樹報告

【本報訊】本港昨早多區大雨，繼天文台發出黃雨及紅色警告後，亦於上午10時30分發出山泥傾瀉警告。渠務署則指，至晚上錄得16宗水浸個案；另有22宗塌樹報告，消防至下午7時處理了25宗有人被困升降機報告、71宗自動報火警系統報告，有14名市民需疏散。

政府表示，其中一個山泥傾瀉個案發生在將軍澳第二期已修復堆填區之上的清水灣郊野公園，環境保護署即時增派人員及挖土機到現場清理泥石，把沖下來的雨水疏導至附近引水道或雨水渠，紓緩將軍澳的水浸壓力。

160緊急應變隊伍駐守 渠務署緊急事故控制中心在昨日上午8時55分啟動，並派出約160隊緊急應變隊伍，駐守及巡查容易出現水浸的地點。截至晚上7時30分，渠務署共確認16宗水浸個案，主要位於將軍澳、寶琳北路、日出康城對出露天停車場、西貢白沙灣路、大網仔路及北潭涌一帶（鯽魚湖）、觀塘道及粉嶺五洲南路及青衣青荃路等。

至晚上7時30分，已將所有16個水浸個案處理完成及清除水浸，所有個案都能夠於收到通知後一至兩小時內完成處理，受水浸影響的道路亦大致回復正常運作。