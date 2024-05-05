風雨困山 露營遠足客求援 浸天后廟 錦鯉沖走龍床濕

【本報訊】香港天文台於昨晨發出今年首個紅色暴雨警告，雨勢之大速度之快，令不少市民措手不及。昨日上午11時25分及26分，執法部門分別接獲兩批行山人士報案，其中有4名在西貢麥理浩徑第2段露營的市民，因惡劣天氣無法離開；另有一行11人的內地遊客在萬宜水庫東壩遠足，卻被大風大雨所困。救援人員分頭營救，迅速鎖定求助者位置，並護送他們脫離險境，各人俱有驚無險沒有受傷。據悉，在東壩被困的人士包括7名小童（8至11歲），他們與同行成人衣衫盡濕，獲救前一直留在公廁躲避風雨，各人雖感寒冷但毋須送院。

此外，其中一個暴雨重災區的將軍澳，位於坑口佛頭洲村的天后廟一度水浸。姓陳廟祝表示，該天后廟在過往暴雨經歷過4至5次水浸，但以今次最為嚴重，水深約60厘米。陳又指出，昨晨山溪水勢洶湧，大量水湧入廟內淹浸物品，連天后娘娘的龍床亦不能幸免。同時，雨水灌滿廟外一個風水井，導致內裏數十條錦鯉被沖出馬路，多名村民在路面和渠口拯救，惜大部分已隨水沖走，最後僅尋獲10多條錦鯉。

西貢清水灣郊園 水浸塌山泥 另外，惡劣天氣導致西貢及清水灣郊野公園出現水浸及山泥傾瀉，部分道路需要封閉。漁護署發言人呼籲市民，暫時避免前往郊野公園遊覽，並已通知相關部門跟進山泥傾瀉情況。