清水灣塌路 封行車道維修慢 交通勢癱阻上班

洪水沖散西貢斜坡 路署：工程料一周始妥 暴雨沖垮本港後花園西貢，昨日紅雨釀成的16宗山泥傾瀉報告中，不少位於西貢及坑口一帶，而清水灣道五塊田附近的行人路旁對落山坡，更因大幅泥土被暴雨沖走，部分行人路地面崩塌下陷，露出地下喉管，當局昨已關閉其中一側行車道進行搶修，由於清水灣道是區內繁忙交通要道，當區區議員擔心修復太慢，或令區內交通癱瘓，阻居民上學上班。路政署回覆或需一星期才能完成復修工程。西貢昨日洪水為患，有網上影片更顯示滔滔洪水沖入家居，一家3口要合力頂住大門，激流來勢洶洶令人咋舌。

16宗冧山泥 網傳洪流湧入屋 截至昨晚9時，土力處共接獲16宗分別位於坑口道、孟公屋、清水灣道近坑口永隆道、坑口永隆道、西貢北潭路、西貢仁義路石坑圍、西貢碧沙路君爵堡、西貢蛇頭及將軍澳翠林邨等的山泥傾瀉報告。土力處已派員視察個案，並安排所需的斜坡緊急工程。

西貢昨日在幾小時內降下逾400毫米雨量，有網上影片顯示，一家3口合力頂住大門，避免洪流湧進屋內，其時，全屋已水深至腳眼。有網民懷疑地點或是西貢早禾坑。

路陷波及範圍20米 喉管外露 西貢區議員劉啟康昨專門到清水灣道山泥傾瀉的路段觀察，他指昨早9時許，有村民群組表示相關路段出現一個直徑兩米多路陷；約兩個小時後，演變成大面積地面崩塌，波及範圍近20米，露出地底建設，包括喉管等，而固網及流動電話信號亦不太穩定。他提到，當局已關閉靠塌路一側的行車道，現場設置臨時交通燈，實施單線雙程行駛；呼籲駕駛人士減慢車速，或盡量避免行駛相關路段。

土木工程拓展署曾派員到場，劉續稱，對方僅稱會盡快修復相關路段，惟未有確切完工日期。劉啟康表示，相關路段平日清晨非常繁忙，早上7時至8時更是塞車高峰，車龍超過3公里。他又指，坑口道一星期前曾因雨水沖刷，導致路面出現坑洞，當時坑口道需要全日封閉其中一條行車道進行修復，引發交通癱瘓，車龍長達4至5公里。他憂慮，若清水灣道五塊田附近行人路未能在周一前完成修復，交通癱瘓或重演。截至昨午4時他離開現場時，當局仍未開始施工。

九巴91號線 暫改科大作總站 他又稱，現時道路下陷，另一邊的行人路較狹窄，且中途會斷開，行人無法直接通往孟公屋等地方，始終要換道才能繼續前進，非常危險。他又提到，是次路塌已造成土地流失，憂慮修復工程完成後仍有隱憂。

路政署指現場為一幅面積約500平方米的路旁斜坡及天然山坡，昨日暴雨期間被沖毀。據承建商預計，會視乎天氣情況於今日或明日展開餘下的緊急維修工程（主要包括噴漿工程以進一步鞏固山泥傾瀉部分）。如天氣情況許可，維修工程預計約於一星期內完成。工程期間受影響路段需要暫時實施單線雙程行車。

清水灣居民主要依靠九巴91號路線、專線小巴路線103、103M及16等公共交通工具，前往將軍澳或九龍區。九巴昨宣布，受道路狀況及惡劣天氣所影響，來往清水灣至鑽石山站的91號路線，改以香港科技大學為總站，直至另行通知。劉啟康指，區議會曾多次爭取在清水灣內段，開設新延線接通日出康城，藉以紓緩清水灣道交通壓力；一旦清水灣道臨時封路，居民亦可循另一邊前往將軍澳，惟一直遭到當局否決。