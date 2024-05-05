預告發黑雨終落空 玩殘市民

截至昨晚9時各區雨量分布

【本報訊】天文台先昨日後發出黃雨及紅雨警告，並一度警告或會發出黑雨警告。天文台表示，截至昨晚8時，將軍澳部分地區錄得超過400毫米雨量，本港普遍地區亦錄得超過100毫米雨量。不過，天文台昨一度警告未來一兩小時會發出黑雨警告，其後落空，不少市民不滿天文台評估失準。

紅雨持續近7小時 歷時6小時55分後，天文台於昨日下午3時50分取消紅雨警告，改發黃雨警告。豪雨在西貢、將軍澳等偏東部的區域造成嚴重影響。截至昨晚7時，天文台已錄得逾4,612次雲間閃電及519次雲對地閃電。

昨日橫風橫雨之際，天文台一度預警可能會發出黑雨警告，其後卻落空，稍後又指可能會受大雨影響。大批市民不滿天文台訊息混亂，有網民指自己所在的區域很大雨，但因當時只是紅雨，家長被迫冒雨送子女上學。

高級科學主任李子祥解釋，昨日香港東部雨勢較大，包括九龍東、西貢及將軍澳。至於沒有發出黑色暴雨警告信號的原因，李解釋，昨日中午前，珠江口一帶曾出現一個很強的雨區並逐漸移近本港，明顯會對本港造成威脅，其後雨區減弱，所以天文台亦更新評估。