紅雨淹將軍澳

百座駕困水塘 車主苦惱 渠道疏通無方 覆轍重蹈 暴雨襲港，澤國處處！昨日清晨，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，持續近7小時的紅雨為本港廣泛地區帶來約90毫米雨量，將軍澳及西貢一帶更極速落下超過400毫米雨量，區內隨處可見瀑布，並有多處山泥傾瀉，逾百架停泊在日出康城領都對出露天停車場的私家車更慘被淹浸，不少車輛駕駛艙均入水。當局晚上總結損失，昨日共有16宗水浸報告、截至下午7時有16宗山泥傾瀉報告、塌樹報告則有22宗。有車主質疑停車場在颱風「山竹」襲港時也沒有水浸，為何今次紅雨都擋不住？有議員則指，今次將軍澳、西貢一帶的雨量屬「百年難得一見」，估計附近復修堆填區的雨水集中從此處流入停車場，釀成水浸。

多個商場上演「水舞間」 昨日本港多個位處東部的地區均降豪雨，從觀塘至匯景到將軍澳，到處可見路面積水，觀塘正在興建的公務員學院地盤更成水塘。匯景及將軍澳均有商場變成「水舞間」，將軍澳廣場更因商場漏水影響部分服務。昨日下午有國際公開試也因紅雨而取消，醫管局位於區內的診所服務亦受影響。

重災區的將軍澳驚現百車被浸的驚悚場面，區內昨早約7時至8時開始大雨，康城領都對出的露天停車場很快開始積水，逾百輛停泊其間的車輛被困水中央，黃泥水普遍淹過車身半個車輪，部分低窪地區的車輛更被淹近半。有車主在水位稍為減退時取車，但大部分都無力回天，無奈表示要靠拖車拖走入水車輛；亦有車主嘗試將車內的水撈走。

車主：山竹襲港也沒水浸 下午1時許，多輛車輛已經離開停車場，惟停泊在較低位置的私家車，仍被泥水圍困。有車主表示，車輛浸濕十分嚴重，但因屬天災問題，故沒有辦法，現時情況已比想像中好；又稱當年颱風「山竹」襲港都沒有淹浸得那麼厲害，對今次突然山洪暴發感驚訝。有保險業人士指，若車輛只購買三保，條款一定不包括上述水浸風險。

議員林素蔚昨日曾到區內觀察水浸情況，她指早上7時前已收到多宗水浸報告，除水淹停車場外，更包括檳榔灣、上洋村，下洋村、坑口村、將軍澳醫院迴旋處和馬游塘等。對於露天停車場出現百車被浸一事，她形容昨早在將軍澳、西貢一帶的雨量屬「百年難得一見」，估計今次水淹停車場的原因，是因為山坡一側未有鞏固好，滂沱大雨下發生山泥傾瀉，令停車場淹浸了三分之二；加上附近復修堆填區的雨水集中從此處流入停車場，釀成水浸。

港府叫避免斜坡下泊車 政府發言人昨晚則指，持續暴雨令本港多個地區出現水浸及山泥傾瀉，各相關部門迅速應對，全力將暴雨影響減至最低。當局又呼籲市民，在山泥傾瀉警告生效或在大雨期間要遠離斜坡，駕駛人士亦應避免駛經山坡或在斜坡下停泊車輛；市民也應遠離樹木及避免在樹木下停留。

另外，澳門氣象局昨日上午11時亦發出黃色暴雨警告信號，10分鐘後改發紅色暴雨警告信號，約半小時後再升級至黑色暴雨警告，亦是澳門今年首個黑雨警告。到中午12時35分，當地已取消所有暴雨警告。