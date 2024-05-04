龍七公：網紅日服鬧劇 反省民族自尊

麻辣城市重慶最近發生了一件小事，兩名年輕網紅身穿和服，在街頭跳舞直播，結果遭人圍罵，圍斥者中包括上了年紀的中老年人士，他們斥責兩名網紅無腦、不配做中國人。事件迅即成為全國網上熱話，網民罵得更兇，聲討的是為何年輕人如此缺乏民族自尊？事件對野蠻生長的網紅撈錢族，又敲下一重錘！

網紅是個新職業，由於吃流量飯，所以不少人為了流量而造假，也有人為了打賞而無下限，更多人因為內地大力推動網紅經濟，出格言行、出位行動接踵而來。像今次重慶網紅事件，當天晚上，兩名女子在重慶市南濱路博覽館前直播活動，她們穿着和服，在鏡頭前按要求起舞表演，未幾，即被圍觀者斥罵起來，鏡頭中可見一、兩名中老年人上前一度欲制止網紅，希望她們明白服裝不妥，有人還教導年輕人「要記取國仇家恨」。

但網紅及其同行者大力反擊，反指摘老人們干預創作，將事件上綱上線至政治層面。出言指正的重慶居民怒了，愈說愈氣憤起來，有人直斥年輕人怎能在抗戰傷痕無處不在的重慶如此作為，既背叛民族，又令人不齒。中老年人不解的是，年輕人怎可以忘記重慶之痛，以和服為樂。事件在當地公安到場後暫告一段落。

不過，網上卻繼續熱鬧，有人爆料兩名網紅是次表演取酬5萬元，因為有網友指定他們作此表演。也有人爆料，指涉事網紅過去還有其他博流量的行為。有網民直接要求網紅父母將兩人領回家再教育。

網紅表演出禍，過去例子太多，但這次事件被聚焦到民族自尊上，更引來許多人討論。有意見認為，內地的愛國教育從未停過，但不少年輕人對歷史、對國情，甚至對國仇家恨的認知依然很少，所以才會每隔一段時間就出現年輕人玩過界的事。也有人不認同此說，認為內地網絡充斥大批小粉紅、戰狼等，絕不是愛國教育出了紕漏。說到底，愛國教育夠不夠，又成了各執一詞的爭拗。

或者，我們該看一看國家去年10月立法的《愛國主義教育法》，其中談到推動愛國教育，便要重視儀式禮儀，在春節、中秋節、國際兒童節等重要節日組織慶祝活動；在大型活動中舉行升掛國旗、奏唱國歌、憲法宣誓等儀式。此外，加強愛國主義教育的親和力、感染力，以青少年為受教育的重點。

水能載舟 亦能覆舟 官方曾特別提到要充分運用年輕人喜愛的自媒體、元宇宙等新興傳播載體。這麼說來，網紅與網絡平台似乎成了愛國教育的另一項「水能載舟，亦能覆舟」的例證。

同樣的問題，香港其實也存在，向青少年推廣愛國教育，彷彿輕不得、重不得，即使教育局推動青少年到內地多接觸、多看看，社會上亦滿是疑慮聲音，異議多，成效自然低。