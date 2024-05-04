笑看天下：特朗普冷手執個熱煎堆

美國聲援巴勒斯坦示威在大學校園遍地開花，俄亥俄州立大學挺巴人示威區內，有圖片諷刺美國總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡「手染鮮血」。事實上，拜登最近兩星期對美國大學校園聲援巴勒斯坦示威，幾乎冇發表任何言論，有可能因為怕講多錯多，分分鐘會令佢爭取連任總統變得更加複雜。

然而，由於示威愈演愈烈，警員如狼似虎清場，暴力有加劇迹象，沉默已不是金，拜登周四發表電視演說，指針對加薩戰爭嘅大學校園示威，必須要尊重言論自由和法治。佢話呢兩個原則都必須堅持，人們有示威嘅權利，但冇權利造成混亂。當拜登被問到全美校園示威，會不會迫使佢重新考慮美國對中東嘅政策時，佢回答說「不會」，並認為州政府不應該出動國民警衞軍干預大學校園示威活動。

今年係大選年，偏偏搞出咁多難以想像和控制嘅局面，以巴衝突未見平息，更因為內塔尼亞胡這頭被拜登一手縱出來嘅怪獸，已經不受控制，拜登完全冇晒符弗，只能急如熱鍋上的螞蟻。拜登縱使選擇低調，務求不得失年輕和穆斯林選民，卻為共和黨提供攻擊佢嘅藉口。有專家警告，拜登可能誤判形勢，其偏袒以色列政策引發大規模學生示威，可能影響年輕選民對佢嘅支持，並且損害佢嘅連任機會。

以哈戰事外溢是拜登不想見到的，如今的校園示威演變成暴力清場，令拜登有可能進一步流失年輕人的票源。哈佛大學上月發表的一項民意調查顯示，自2020年以來，美國年輕人對拜登嘅支持度有所下降。有學者更一針見血指出，真正嘅威脅係年輕選民可能不會投票給他，特別係受過大學教育嘅選民。看來，其大選對手特朗普「冷手執個熱煎堆」嘅機會更大了！