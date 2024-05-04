撥亂反正：拜登內氏 你死我亡

美國國務卿布林肯日前展開近半年來第7次中東行程，聲稱今次出訪主要是向哈馬斯施壓，要求對方接受美方認為已「非常慷慨」的停火協議。但須知哈馬斯向來不賣美國的帳，從布林肯與以色列總理內塔尼亞胡會面時的表情神態，以及雙方的聲明內容觀之，此行的真正施壓對象為內塔尼亞胡，希望以方放棄強攻加薩拉法市，以免造成更大人道災難。

不過很明顯，布林肯7訪中東再度失敗而回。他在會面後表示，如果沒有有效的計劃確保加薩平民不受傷害，美國不會支持以方在拉法採取重大軍事行動，並強調這是美國一貫的立場。事實是美方對內氏明顯比過往強硬，原因當然不是總統拜登真的關心巴人性命，他最關注的是美國選民的選票。

美國大學界的反戰撐巴示威浪潮近日愈鬧愈大，席捲多家名牌大學，包括曾為反越戰示威聖地的哥倫比亞大學。在多間大學的校方、州政府和警方強硬執法，撐以人士的刻意挑釁，再加上美國本身的槍枝氾濫問題，隨時可能會造成大量死傷。若以軍堅持血洗拉法，示威衝突勢必升級，屆時拜登政府若非開罪民主黨的傳統左翼支持者，便是得失財雄勢大的猶太選民，令後者更加一面倒地支持在任時一直偏幫以色列的前總統特朗普。

內塔尼亞胡同樣面對兩難，國內求和與求戰的聲音都愈趨激烈。前者的左翼勢力要求他提前舉行大選，等同迫使他及其右翼執政聯盟下台；後者的極右盟友則明言，若內氏放棄進攻拉法，他們便會退出執政聯盟，令現政府即時倒台。在「兩害取其輕」下，內氏惟有再次讓布林肯及其主子失望，強調攻入拉法只是時間問題。拜登與內氏的你死我亡關係既好看又可悲，且看哪一位更為長命？