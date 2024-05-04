自成一家：民進黨害怕陸客登台

中共總書記習近平早前在北京會見台灣前總統馬英九，表示「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，被外界解讀為向台灣伸出橄欖枝，有意恢復赴台旅行團。國台辦在之後的新聞發布會上，果然說將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸交流合作，文化和旅遊部更直接宣布先恢復福建居民到馬祖旅遊試水溫。問題是，民進黨政府敢不敢開放陸客來台？

新冠疫情結束一年多，全球旅遊觀光已完全恢復，只有海峽兩岸未復常。台灣交通部長王國材去年訂出希望吸引100萬陸客赴台觀光的目標，結果是完全跳票，皆因台灣仍未解除「禁團令」。

事實上，兩岸在該問題各有考量。今年1月是台灣大選，大陸方面自然不想在選前恢復旅遊觀光，白送大禮給民進黨。加上兩岸觀光停擺多年，恢復前肯定要協商，以現在的兩岸關係，這些交流接觸很容易被民進黨拿來炒作。但隨着台灣選舉結束，大陸沒有理由繼續拖下去。至於民進黨的算盤，一是堅持將大陸旅遊團赴台和台灣旅遊團登陸綑綁在一起，以顯示所謂對等的地位；二是將此作為談判籌碼，例如台灣方面本來宣布今年3月起解除禁團令，但在大陸優化調整了M503航線，將航線往東移之後，又突然宣布恢復禁團令。

以民間交流促統是北京一貫的統戰方針，某程度上亦反映大陸政府對自身發展的信心，認為讓台灣人多看看大陸的發展面貌，有利爭取島內民意。相反，民進黨政府致力去中國化，民眾愈是不了解大陸，愈是有利於其操縱「恐中」情緒。近年台灣電視節目鬧出不少笑話，從大陸人「吃不起茶葉蛋」到「吃不起榨菜」，就是民進黨當局愚民的產物，可見民進黨骨子裏根本不歡迎陸客登台。