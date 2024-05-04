冰鑑春秋：賴清德真有「潔癖」？

賴清德在台灣素有「賴神」之稱，除了以「務實的台獨工作者」自詡，最重要的人設，就是所謂的政治「潔癖」，就連他長期的政治對手，宣稱「一生只監督你一人」的國民黨立委謝龍介，都說賴清德自恃甚高，不會輕易相信別人。

但賴清德主政台南時期，卻連續發生爐碴案、光電案等官商勾結的重大弊案，重用的手下陳凱凌、陳宗彥接連涉案，就連現在賄選案一審被判無罪的台南市議長邱莉莉，過去也和賴清德有一定程度的往還；一個有政治「潔癖」的人，身邊卻圍繞着這麼一群藏污納垢的人，到底是賴清德識人不清、被小人蒙蔽，還是這個「潔癖」實際上是個美麗的誤會？

一個人如果真有「潔癖」，怎會連自己家老屋有沒有繳稅都說不清楚？為了區區幾萬元的勞力士手錶，可以換上4種說法，到最後仍然交代得模模糊糊？甚至在選戰中被人質疑疑似有私生子，賴都要拖大半個月時間才被動式的否認，這種種作為，都和一般認知有「潔癖」的人截然不同。

與其說賴清德有「潔癖」，不如說他非常謹慎，無論做甚麼事，都先想方設法讓自己不沾鍋，所以台南市出了弊案，全都是下面的局處首長在亂搞，和他這個市長沒有關係；民進黨出了各種狀況，也是個人行為，和他這個黨主席毫不相干。未來也可以預期，賴清德上任後，只要出了事，一定也都是別人的錯，賴清德除了痛心疾首譴責，必然也會是無事一身輕。不信的話，大家馬上可以看到，儘管之前如何撇清切割，但現在邱莉莉等10人被判無罪，賴清德與民進黨又會名正言順地和他們結合布局2026年市長選舉。賴清德的所謂「潔癖」，不過就是掩耳盜鈴、欺世盜名罷了。