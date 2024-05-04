橫眉冷看：盡量搜集軍事數據

人工智能（AI）已全面進入社會，對民用和軍用事業都會大有裨益。

筆者是久居城市之人，假如駕車駛進山區，走在顛簸不平、不知前頭狀況的山路上，定然感到惶恐不安，甚至會釀成意外。有了AI技術便不同，哪怕閣下買的新車子，車上安裝的自動駕駛系統，從未有駛進山區的經驗，但是不打緊，只要其他裝上AI的車子有此經驗，在數據庫上，人工智能系統就可以訊息互通。其他AI車子的經驗，也會變成了閣下車子的經驗，你只要將駕駛控制權完全交予AI，它就會發揮效能，行駛起來，就跟一位跑慣山區的老司機無異。

民用的道理如是，軍用的道理亦是如此。很多人擔心，中國軍隊40多年沒打過仗，一旦走上沙場，未知尚能戰否？這問題不能說是全無疑慮，但畢竟時代不同了，這年頭要吸取經驗，不一定要親臨戰陣，只要懂得搜集數據便可。

中國重視和平，當然不會支持俄羅斯與烏克蘭開戰，但這一場戰爭既已爆發，北京不妨把握機會，請俄方跟我們分享數據。今日的烏克蘭戰場，兩國所用的不獨是自家製造的武器，尤其是烏軍，美西方國家近乎是賠上血本，全力支持對方，甚麼豹2型坦克、帕拉丁自走炮，以至F16戰機，全部派上用場。這一場代理人戰爭，老美及其盟友們覺得輸不起。既是如此，解放軍不妨盡力搜集各種情報和數據，正所謂「他山之石，可以攻玉」，假如將來中國不幸要面對戰爭，說不定這些訊息會大派用場。

除此之外，早前以色列和伊朗也爆發衝突，兩國派出大量飛行武器互相攻擊。中國跟伊朗關係良好，不妨也請求對方，跟我軍分享軍事數據。