筆下風雲：羅冠聰笑得很歡暢

2019年黑暴將香港攪得周天寒徹，所有香港人不可能忘記。更不能忘記的是，當時的美國政客是如何幸災樂禍、如何煽風點火，時任美國眾議院議長佩洛西甚至形容為「美麗的風景線」。話不可說盡，勢不可使盡，當年美國政客的冷嘲熱諷和不懷好意，現在統統出現現眼報。美國大學校園反戰示威不知伊於胡底，當地執法部門的暴力鎮壓愈演愈烈。

美國總統拜登首次公開評論示威，強調必須同時維護言論自由和法治，又指暴力抗議不受保障。紐約市檢察官證實，警方在哥倫比亞大學清場時曾經開槍。大學生不過是紮營佔領校園、展示示威標語、叫叫口號而已，美國警方竟然要開槍。相對之下，本港執法人員當年不過射一下水炮、放一下催淚彈，從來無在校園開過一槍，卻被美國政客指控濫用暴力，美式雙標，實在令人嘆為觀止。

美國大學生對美國政府放任以色列屠殺巴勒斯坦人忍無可忍，要為種族滅絕發聲，這不是美國一直以來，對外宣揚的正義、平等、人權普世價值嗎？正因為大學生的行動損害猶太建制集團利益，即使是多麼的「和理非非」，一樣不容於美國政府。

再說，美國警方毫無猶豫向學生開槍，很大程度是抗爭的大學生主力皆非白人，而是有色人種、回教徒等。他們連黑人也隨便轟隨便殺，對待「更次一等」的族群，自是更無顧忌。

同樣虛偽的是香港一班過氣學運領袖和政客。羅冠聰逃竄英美後，一直就香港事務指手畫腳，現在美國大學爆發反戰學運，學生以和平手法抗爭卻遭暴力逮捕和鎮壓，羅竟然不發一言，視若無睹。他在臉書的最新貼文是在英國跟佩洛西會面，笑得無比歡暢，好一副助紂為虐的嘴臉。