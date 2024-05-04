強詞有理：猶太爸爸

美國大學校園的反戰示威持續遭到警方暴力鎮壓，至今已有逾2,000名學生被捕，徹底撕掉「民主燈塔」的假面具。最匪夷所思的是，國會山莊的政客們猶嫌鎮壓力度不夠，眾議院還通過了《反猶太主義意識法案》，為進一步打壓學生運動提供法律依據。老美維護以色列爸爸竟然到了這種程度，連批評猶太人的言論也不允許，所謂的民主自由人權原來不過是一場笑話。

面對愈演愈烈的校園示威浪潮，總統拜登終於打破沉默，聲稱美國人有權示威，但沒有採取暴力的權利。「毀損公共財產不是和平抗議，而是違法行為。蓄意破壞公物、侵入建築物、打破窗戶、封鎖校園、迫使課程和畢業典禮取消，這些都不屬於和平抗議。」是嗎？只要對比一下當年美國政客如何評論香港反修例黑暴，就知道他們是多麼虛偽和可恥。如果美國大學生的和平示威也算是暴力，當年香港暴徒打砸燒搶的行為又是甚麼？

在美國警察暴力鎮壓學生運動之際，國務卿布林肯再次訪問中東，這已是以巴開戰以來其第7度到訪，表面上是為了斡旋雙方停火，實際上還是為以色列爸爸撐腰。最尷尬的是，布林肯再次表達反對攻打拉法的立場，結果又碰了釘子，以色列總理內塔尼亞胡堅持進攻計劃不變，壓根兒沒有將兒子的勸告當作一回事。因為以色列政府知道，無論他們如何屠殺巴勒斯坦人，即使觸犯種族滅絕罪行，美國也會無條件支持。布林肯表達反對攻打拉法的立場，不過是惺惺作態而已，美國國會通過向以色列提供260億美元額外援助，不就是為了提供殺人武器嗎？

美以唱雙簧，連美國大學生也瞞不過，更不可能欺騙全世界。國際刑事法院正調查以色列涉及戰爭罪或種族滅絕行為，可能向內塔尼亞胡等高官發出逮捕令。雖然象徵意義大於實際作用，國際刑事法院根本奈何不了以色列及其背後的美國，但起碼可以打擊以色列極右政府的囂張氣燄，也可以令助紂為虐的美國政府面目無光。

還是哥倫比亞政府比較果斷，直接宣布與以色列斷絕外交關係。總統佩特羅指出，世界不能夠接受種族滅絕，面對加薩地帶的情況，各國不可以消極被動。是的，姑息只會養奸，各國愈是消極被動，以色列愈發有恃無恐，全世界一起行動，方能阻止種族滅絕暴行。