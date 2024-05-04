龍吟虎嘯：台520擺出兩陣勢

賴清德的「520」就職典禮，姑且不論他會說些甚麼，就場面而論，要展現兩陣勢，一是台灣請了逾400名外國嘉賓包括8個邦交國的正副元首，顯得台灣還有些「國際地位」，還是「主權獨立國家」；二是台灣要展現武裝力量、展現「以武抗中」。

台媒報道，當日將安排空中分列式衝場，確定由空軍各型快速機隊及陸軍航特部直升機隊參與，空軍將派F16V戰機、幻影2000戰機、經國號戰機、勇鷹高教機，分別以5架為單位的「大雁隊形」通過總統府上空。看來，台灣當局手裏的「國際牌」、「武力牌」都很可憐，撐不住場面，更達不到賴清德、民進黨當局「抗中謀獨」的實質作用。

山姆大叔有見於此，就要加把口力撐台灣當局且威脅大陸。美國國務院亞太事務助理國務卿康達日前「警告」北京，勿藉520就職之機採取可能破壞台海和平與穩定的行動。他聲稱，北京顯然正在採取各種脅迫、威嚇台灣的方式，包括展現軍事能力、進行軍演，試圖破壞海峽中線常規等打擊台灣信心。不錯，北京為了打破台灣當局「倚美謀獨」、粉碎「台獨分裂活動」、反對外部勢力干預、實現國家統一，就是要展現軍力、進行軍演、常態化大包圍戰備警巡，向台美發出隨時武統的警號和震懾。

台美對大陸的這個「就是要」非常擔憂害怕，尤其是台灣當局，知道自己那點武裝力量根本不堪一擊，買再多美國軍火也不堪一擊，使用各種戰略戰術，甚麼「境外決戰」、「不對稱戰法」、「刺蝟戰術」、「全民抗擊」、「城市戰」、「上山打游擊」等等，統統不管用。台灣當局只有一個希望，就是希望美國出兵參戰，以為美軍能打敗共軍！

這個希望，十年前台灣當局還信心滿滿，現在急劇滑落；十年前山姆大叔也很自信能用自己的軍力嚇住大陸，現在中美實力此長彼消，令山姆大叔沒有自信了，只能用「模糊戰略」糊弄可憐巴巴的台灣當局。