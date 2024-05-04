坦言集：不生不死

五一黃金周來港的內地旅客，不少是不在香港過夜，而是住在深圳，白天來遊玩，晚上回深圳；有些是連續多天的由深圳出遊香港。對香港來說，少了過夜客，酒店的需求減少。原因應該是香港酒店價格貴，一晚都是過千港元，在深圳則是每晚數百元，省下的錢足夠在香港消費。

深港交通遠比以前方便，需時亦相當於香港內部越區交通。在旅客的角度看，住在深圳便相當於住在香港郊區，每天便入城遊玩。在交通便捷與成本計算方面，香港深圳已近同城化，但酒店住宿與日常消費有大差距，精明的內地旅客便利用城際交通的同城化，來克服兩地消費水平的差異。部分內地旅客亦減少在香港的餐飲支出，改在茶餐廳、大牌檔進食，體驗香港平民生活，晚上返深圳仍可大吃一頓，所費遠低於香港。

由於內地消費模式轉變，暴發戶式的消費隨內地房地產泡沫穿破、財富效應消失，大大減少。以香港昂貴的酒店費用和生活費，海外旅客若能有多次往返內地簽證，也可能抄襲這樣的做法，節省開支。

這樣發展的好處是方便旅客，特別是收入不高的旅客，使更多人可來港體驗，了解香港，也使公務、商務來港多一種合理成本的選擇。不好之處是香港旅遊收益減少，旺丁不旺財，原來個人遊對振興香港經濟的作用減少，香港似不容易靠內地旅客來港，扭轉經濟的頹勢。

香港與內地的跨境基建發展，是朝進一步方便兩地來往方向，節省時間與成本。兩地同城化趨勢必然加快，上述情況今後會愈加明顯，於是北上消費與住在深圳出行香港的旅遊模式會成主流。這有助抑制香港高昂的成本，但同時製造出經濟發展乏力的危機。

應對之策，無非增加新的經濟動力，推動經濟增長，但談何容易。另外是把香港部分負擔轉移，例如退休人口北移，騰出空間供發展；引進外來人口，增添勞工和專業人才，既可減成本，也可增服務與產業擴展的機會。不過地價樓價不易順勢調整，還居高位，對百業發展、經濟轉型是極大妨礙。香港政府與社會現時甚缺創新思維，拚經濟沒有新意，效果不佳，怎樣突破困境仍無對策。看來，至少這兩、三年，香港仍會苦於經濟停滯不前，縱有中央支援，看來還會是不生不死之局。香港社會與中央政府着急，但可怎辦？