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石圍角邨毒男 帶4萬元毒被捕
被捕男子（中）。
【本報訊】沙田區執法人員，早前根據線報及經調查後，於本周四在荃灣石圍角邨一帶展開反毒品行動。期間，人員於石圍角邨截查一名形迹可疑男子，在其身上檢獲共約46克懷疑可卡因，市值約4.5萬元。
人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓陳（58歲）男子，他隨即被帶走調查。
檢獲懷疑毒品及其他證物。
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