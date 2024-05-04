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學校社工揭14歲少年遭虐打 拘父親

【本報訊】本周四下午4時許，將軍澳陶樂路有學校社工報案，表示懷疑一名14歲少年，早前被父親用手及腳襲擊。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕該名少年的48歲父親。事主手部受傷及頭痛，清醒由救護車送院治理。
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