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盜葵涌邨3000元單車 賊人2句鐘就逮

涉案男子被捕。 涉案男子被捕。
涉案男子被捕。
【本報訊】本周四下午1時許，葵青區執法人員接獲市民報案，指其停泊於葵涌邨的一輛約值3,000元的單車，懷疑被人盜去。
人員翻查閉路電視錄影片段後，鎖定一名居於葵涌邨附近的男子，於同日下午3時許，以涉嫌「盜竊單車」罪，於葵涌邨拘捕該名51歲男子，並把他帶走調查。
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