爭執遇查發難 兩南亞漢遭噴椒制服

【本報訊】昨日上午10時許，牛頭角牛頭角道327號，有大廈住戶發現有人爆發激烈爭吵，由於恐防發生嚴重事故，遂慌忙報案求助。執法人員接報到場，截獲兩名南亞裔男子了解，惟他們拒絕合作，有人更情緒激動，以手襲擊執法人員，兩名南亞漢最後被胡椒噴劑制服。

人員經初步調查之後，以涉嫌「公眾地方行為不檢」及「阻礙警務人員執行職務」，拘捕一名25歲南亞漢；另一名23歲南亞漢則涉嫌「襲擊警務人員」、「公眾地方行為不檢」及「阻礙警務人員執行職務」被捕。事件中，一名男執法人員報稱胸口痛，與兩名報稱不適南亞漢一併送院治理。

上水男涉襲執法人員被拘 另外，昨日凌晨4時許，上水龍琛路33號龍豐花園保安員報案，指發現一名形迹可疑男子在上址一單位外徘徊。人員接報趕至調查，該男子未能出示身份證明文件，期間有人更情緒失控，以胸口撞向一名執法人員，他最終被按地制服。人員經初步調查後，以涉嫌「襲警」及「未能出示身份證明文件」，拘捕該名姓楊（28歲）男子，他與遇襲人員俱胸部痛楚，需由救護車送往北區醫院治理。