粵港澳打擊跨境冒牌圖利 港檢1700萬元貨拘2司機

粵港澳三地海關於今年4月展開為期3周、打擊跨境轉運冒牌貨至北美、歐洲等地的聯合行動。其中香港海關共偵破19宗案件，當中在多個物流中心及速遞中心，以及屯門內河碼頭和深圳灣口岸搗破15宗，共檢獲5.6萬件冒牌手錶、手袋及鞋履等冒牌貨，價值近1,700萬元，並拘捕兩名貨車司機。海關發現，不法分子為提高利潤，把冒牌手錶以高質料包裝盒、附有偽造證書、保用證、腕錶手冊等包裝，藉此模仿一隻全新名錶。

為期3周 港破19案 今年4月9日至30日，粵港澳三地海關展開連續3個星期的聯合行動，打擊跨境轉運冒牌貨物，加強檢查跨境及轉運至北美、歐洲、亞洲及其他國家及地區的貨物，以遏止三地跨境及轉口往海外國家的冒牌貨物活動。其中，香港海關共偵破19宗案件，其中15宗案件涉及多個物流中心及速遞中心。關員透過風險評估，分別於4月15日及16日，在屯門內河碼頭偵破兩宗案件，於兩個從廣東南沙抵港貨櫃檢獲冒牌貨。

同時，關員於4月12日及28日，在深圳灣口岸偵破兩宗入境貨車運載冒牌貨案件，拘捕兩名49及55歲男貨車司機。19宗案件中，香港海關共檢獲5.6萬件冒牌貨品，包括手錶、手機及配件、手袋、鞋履等，估計市值約1,690萬元。至於兩名被捕貨車司機，涉嫌違反《商品說明條例》被捕，二人其後獲准保釋候查。

高質包裝及附假證書 海關指出，不法分子為提高銷售利潤，同樣偽冒相關物品的包裝及配件，例如有冒牌手錶用了質料較高的包裝盒，盒內附有偽冒證書、保用證及腕錶手冊等配件，以模仿一隻全新的名貴手錶。

海關強調，會繼續與內地海關、澳門海關及海外執法機構保持緊密合作，透過情報交流及聯合執法行動，嚴厲打擊跨境轉運冒牌物品活動。根據《商品說明條例》，任何人進口或出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。