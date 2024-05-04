向安老院東主收賄 社署助理主任囚8個月

【本報訊】一名社會福利署助理社會工作主任，涉嫌向一名私家安老院經營者收賄8.3萬元，以轉介瑪嘉烈醫院的出院病人入住對方的安老院，兩人同被廉政公署落案起訴。涉案社署人員及護老院經營者，早前承認串謀使公職人員接受利益罪，昨在西九龍裁判法院被判入獄6個月18日及8個月。

經營者監逾半年 兩名被告分別是男子邱俊和（58歲，社署助理社會工作主任），及女子李麗珍（51歲，樂年護老院經營者）。裁判官判刑時稱，被告長時間持續犯案，而行賄及受賄的刑責相同，法庭須判處兩名被告即時監禁。裁判官以監禁12個月為量刑起點，考慮到兩名被告認罪及各項求情理由，判邱俊和入獄8個月，判李麗珍入獄6個月18日。

二人承認於2018年5月至2022年9月期間分別行賄及收賄，以轉介荔景大樓的出院病人至樂年護老院。廉署調查發現，邱俊和於案發4年多期間，先後安排共33位荔景大樓的出院病人入住樂年護老院。案件編號：WKCC 4344/2023