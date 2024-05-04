東呼即應：YouTube色腥影片未除 東方第14度檢舉

動作淫賤血濺面 東呼即應憂歪曲青少性觀念 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片愈揭愈多，從未收斂，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，昨第14度致函警務處、電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及盡快正視事件。此外，東方4月19日（第12度檢舉）的YouTube影片，已交由警方網絡安全及科技罪案調查科跟進。

警長接信拒拍片令人費解 東方派記者到灣仔警察總部致函警務處時發生插曲，由於負責接信的警長是「第一次處理」，竟一改以往做法，接信及拍照後便匆匆離去，未有留下拍片，表明：「唔會配合拍片。」他的舉動及言論令人費解，以往的人員均能配合採訪及拍攝工作，惟今次卻有妨礙新聞自由之嫌，是心虛表現抑或害怕傳媒？作為執法人員，應尊重新聞自由和傳媒採訪權利，東方為民請命，檢舉有理，理應配合及作出跟進。

今次檢舉的第一條影片是一名女模特兒全裸在鏡頭前，用吊環凸顯身體各個部位，拍攝造型照，期間全程裸露乳房沒有打格，部分動作相當意淫。其後女模特兒需全身塗上金色顏料，化身成一個全裸的「金人」，繼續拍攝各種意態撩人的裸照。第二條影片是以電影情節作幌子，描述一名性感女郎收取報酬後，在房間裏只穿內衣褲拍攝，期間她慢慢脫去胸圍露出乳房，其後不停自摸胸部及隔着內褲撫摸下體，表達一種女性自慰的訊息。其後，一名小丑突然拿刀將攝影師刺死，鮮血濺到女郎的臉上，小丑捉走女郎把她綑綁雙手並吊起來，另有多名只穿內衣褲的女人同樣被小丑綑綁吊起。

第3條影片是音樂特輯，男歌手演唱時身邊有多名衣着性感的女郎圍繞他，後段有兩名女郎只穿內褲，裸露乳房與男歌手有多次近距離接觸，二人不停地糾纏男歌手，又與他有身體接觸，更有女人坐在男歌手身上扭動身體，意識淫亂。而第4條影片亦是音樂特輯，在強勁音樂節拍下，一名女巫為一名孕婦施行巫術，該孕婦被迫全裸露出乳房，痛苦地躺着，女巫以一把雞腳造型的刀割開她的肚皮，然後以其恐怖的手插進孕婦的肚裏，強行取出胎兒，胎兒還連着臍帶，血淋淋的畫面相當嚇人，令人深感不安。

至於第5條影片展示一個疑似宗教儀式，一名長髮美女被脫去全身衣物躺下，期間有男子將一杯紅色液體倒在她身上，其後更以舌頭舔她身上的液體，又在她身上滴蠟。另一名短髮全裸女子更手持一把利刀，想一刀刺進長髮美女的身體，被一個陌生男人代勞，短髮女子的臉被鮮血濺中，場面相當恐怖。

議員促淫審加強抽查把關 香港心理學協會會長劉英健指，青少年過早接觸色情內容導致對性認識產生偏差，有可能對性別角色關係和互動，產生不正確觀念，甚至心理健康的問題。議員楊永杰認為YouTube有裸露色情及暴力的影片可供搜尋，雖然用家可以將應用程式的年齡改設為18歲以下就可避免觀看，但很多時候家長未必意識到此問題。YouTube註冊地並非香港，往往不受香港法律法規限制，但認為即使是這樣，政府也要多做工作，譬如淫審處可加強抽查及把關對於一些裸露及暴力的鏡頭定為Ⅲ級。

此外，市民郭小姐表示擔心，認為這些影片應該禁止，對他們人生價值觀也有影響。另一名市民陳先生認為需要買一些防毒軟件，選擇家長限制，讓程式幫忙阻擋（色情及不雅）程式，亦期望平台會有相應措施阻擋。

東方致函電影、報刊及物品管理辦事處。 一名小丑突然拿刀將攝影師刺死。 東呼即應爆料熱線 全裸女模特兒用吊環凸顯身體各個部位。 女巫以一把雞腳造型的刀割開孕婦的肚皮取胎。 東網版面新設計一撳即睇 裸女不停地糾纏男歌手，又與他有身體接觸。 短髮女子的臉被鮮血濺中，場面恐怖。