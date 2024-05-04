共創明Teen學員評估 8指標有進步

【本報訊】政府在前年推出第一期「共創明『Teen』計劃」，共有2,800學員參與，第一期學員已於去年年底畢業。政府昨日舉行發布會，邀來大學教授和兩位已畢業學員，講述計劃第一期的成效和體驗。

次期收生對象擴至中四生 當局表示，為延續計劃的成效，所有完成為時12個月師友活動的第一期學員，均自動成為校友會會員並在兩年內參加各色各樣的活動、擴闊社交網絡，並定下2026年累計有12,000學員的目標。當局又指第二期會把收生對象擴展至中四學生，名額增至4,000人。而根據紀錄平均一年見面12次，雖然符合政府要求，但會在配對方面考慮友師和學員的居所距離和興趣，冀可盡量配合，方便大家見面，並建議團隊形式外出活動，如三友師帶三學員，假如當中有人缺席，亦不致於取消活動。

另外，在計劃舉行之初，政府已委託理工大學的研究團隊，跟進學員參與計劃前後的轉變，並於上月完成評估，理工大學應用社會科學系系主任暨科技及創新政策研究中心聯席主任崔永康教授，指不少學員的自信心、抗逆力、對社會的歸屬感、財務規劃能力、責任感和同理心、制訂目標能力、人際關係技巧及建立社交網絡、自尊感等，皆符合預設的8大指標並有顯著進步。建議繼續實施計劃、促進友師與學員之間的關係、豐富學員的全面和多元體驗、提升家長在計劃中的參與度。

畢業校友李靖甫指，過去一年參加各類型的工作坊，參觀企業和機構，模擬飛行體驗等，有助探索未來職業，友師亦鼓勵他接觸不同的人，可以嘗試以興趣來打開話題。另一位導師姚鈺，更提供一對一小提琴教導，和外出表演經歷，現有志成為小提琴老師，並把計劃提供的10,000元資助投放在學習小提琴課程，期望音樂造詣更上層樓。