暑熱警告新指引 勞處指助各界共識

【本報訊】勞工處修訂《預防工作時中暑指引》及優化工作暑熱警告的發出指引，其中將監察「暑熱指數」的時間由30分鐘延長至一小時。勞工處副處長馮浩賢昨日在電台節目表示，修訂下暑熱警告「彈出彈入」機會會大大減少。而暑熱警告會與天文台的極端酷熱提示掛鈎，當天文台發出極端酷熱提示，勞工處同時會發出黃色暑熱警告，做法約定俗成。

物管業已推出行規 馮浩賢指明白不同行業有特殊工作環境，處方因此由去年至今，一直鼓勵自行發展行規或守則預防中暑，許多行業正陸續進行，例如建造業去年已率先制訂行規，物管業前日（2日）亦已經推出行規，強調勞工處在過程中一直給予意見。對於有建議指，應透過立法執行指引，他指法例上僱主有責任提供安全及不危害健康的工作環境，去年處方已提示僱主，在中暑風險較高地點做好措施。

高級職業環境衞生師黃志清在同一節目稱，指引修訂後，參考的數據由30分鐘延長至一小時，將可避免短時間重發警告的情況。議員林振昇表示，去年有關指引推出時，曾出現天文台發出極端天氣酷熱警告而未達指引要求休息的標準，現時極端天氣酷熱警告生效時就可休息絕對是好事。他又指，修訂後的指引可減少「彈出彈入」的情況，僱主及僱員都較易接受。

勞工處前日（2日）公布兩項重要的勞工工作指引，包括修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，及更新《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告安排。前者列明當政府公布天氣狀況達「極端情況」時，員工工作安排會與黑雨及8號及以上風球信號看齊；後者則將「工作暑熱警告」與天文台「極端酷熱天氣」特別提示掛鈎，並調整暑熱警告取消機制等，避免警告再有「彈出彈入」情況出現。