指定袋使用率參差 倡延推垃圾徵費

【本報訊】垃圾徵費「先行先試」計劃已推行一個月，環境保護署表示，14個試點當中，以住宅的指定垃圾袋使用率較為參差，公營房屋及私人住宅的合規率，平均由20%至50%多不等，三無大廈的合規率更只得10%至20%。有關試行期間發現的問題，將於本月27日向立法會交代。有議員認為，經一個月的試行後，相信政府看到垃圾徵費存在不少問題，最適當做法是延遲實施日期。

環保署指出，基於相關管理層的要求，院舍、食肆和政府大樓等一般全部合規，商場的使用率約70%。此外，多個試點群組包括食肆、院舍、政府大樓，免費指定袋的領取率達100%，而商場及公私營住宅包括三無大廈，則維持在80%至90%以上。環保署又指，垃圾棄置量方面，初步觀察有個別住宅、院舍及食肆試點，與試行前相比有所減少，而回收量例如廚餘、玻璃樽等亦有增加。當局亦觀察到，垃圾徵費對食肆、商戶及院舍的經營成本構成壓力。

中西區街坊指欠回收設施 立法會環境事務委員會主席劉國勳指出，經過一個月的觀察，無論社會、傳媒甚至政府本身，都看到先行先試有不少問題，認為政府要重整策略，最適當做法可能是延遲實施日期，同時可考慮分階段實施及以「先易後難」方式，先在有管理者參與或監督的處所推動，再到社會大眾層面執行垃圾徵費。

此外，中西區楊學明、楊開永、施永泰等5名區議員表示，早前在區內就垃圾徵費訪問200多名居民，發現有五成半人認為回收設施不足，有人表示不知道「綠在區區」回收點的位置所在，有八成受訪者擔心計劃實施後，會有市民亂丟垃圾，導致「垃圾圍城」。