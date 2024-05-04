先細後大移資料至積金易 明年底完成

【本報訊】「積金易」平台今年6月26日正式投入運作，積金局預料全部24個強積金計劃可於18個月內轉移至平台。積金局表示，涉及470萬成員、1,100萬戶口，持份者資料多，期望用最安全方法，「先細後大」逐步將資料轉移到平台，確保順暢，避免混亂。料明年底會完成轉移，之後「積金易」將全面運作。

積金局主席劉麥嘉軒昨日在電台節目表示，積金易戶口將跟打工仔一世，無論轉多少次工，有多少個受託計劃，只要登入一個戶口，就可以查看所有資料。而登入平台透過「半自由行」轉移自選強積金計劃，只須按幾個掣指示，處理時間會減至一個星期。

她又指，即使有打工仔不懂登入平台做電子登記，僱員強積金資料仍會自動轉移，只是不做電子登記，而用傳統方式即紙張，交去「積金易」平台公司，並非交到受託人。僱員是否有做電子登記，也會通過「積金易」平台管理投資計劃。

冀行政費減四成 議員林振昇表示，現時強積金需要轉換受託人的手續繁複，行政費大約1.3%至1.4%，相信未來有了「積金易」平台，可以節省很多行政工作，希望可以將行政費用減約三至四成。他指，平台有助處理拖欠強積金情況，打工仔屆時可以隨時上網查看每月供款，留意僱主有否每月供款強積金，若發現有誤時便可作追討。