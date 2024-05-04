醫健：健康在您手：基層醫療與家庭健康同行

不少人談及健康時，往往只關注個人層面，卻忽略了家庭健康對個人健康的影響。從出生到成長，家庭除了提供實質的照顧如溫飽及教育，更重要的是給予愛和關懷，而這些因素其實與健康息息相關。因此，改善家庭環境及關係能有效促進我們的身心健康。

促進個人健康從家庭開始 「家庭健康」指家庭成員整體的健康狀況，包括生理及心理。生理方面，家中各人的健康習慣和生活方式會相互影響，如飲食和運動習慣等。在心理方面，一般來說家庭是可給予情感支持和安全感，穩定而親密的家庭環境可促進個人的心理健康發展。

維持家庭健康需要全家人的參與和努力的同時，例如可透過共同準備餐點、一同培養運動習慣及規律作息，互相陪伴及增進關係。其實，社會亦有資源支持，基層醫療除了為市民在居住及工作的社區，提供便利的疾病管理、醫療支援、預防疾病及健康教育外，亦希望助市民及其家庭建立健康生活模式。

善用社會資源 如深水埗地區康健中心曾舉辦均衡飲食輔導、運動班及情緒壓力管理等各類以家庭為中心的健康主題活動，鼓勵市民與家人一起建立健康生活方式，藉此促進家人互動，建立良好的溝通模式。有興趣的人士可瀏覽中心網頁www.sspdhc.org.hk，或向居住或工作當區的地區康健中心了解更多。深水埗地區康健中心註冊社工 張林琳