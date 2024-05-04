69歲病婦染類鼻疽 今年第2宗

【本報訊】衞生防護中心昨日公布，一名有長期病患的69歲女子感染類鼻疽，她居於南丫島，上月初開始咳嗽，4月16日因症狀惡化及出現發燒到港怡醫院求醫，同日入院，其臨床樣本經化驗證實帶有類鼻疽伯克氏菌，病人現時情況穩定，本港今年共錄得兩宗類鼻疽個案。而去年共錄得17宗類鼻疽個案。

中年漢遊泰蚊叮中寨卡 另外，中心昨日亦公布，一名38歲男子上月中遊泰國返港後，在上周三（4月24日）起發燒及出疹，翌日到北大嶼山醫院急症室求醫，獲安排到瑪嘉烈醫院接受診治。病人的血液樣本經化驗後證實帶有寨卡病毒，他一直情況穩定。防護中心會將個案通報泰國衞生當局。

初步調查顯示，病人曾於上月10日至18日到泰國，外遊期間曾被蚊蟲叮咬，其家居接觸者和同行人士至今沒有出現病徵。防護中心呼籲市民在外遊期間應時刻採取防蚊措施，懷孕婦女如前往受影響地區應加倍留意感染風險。為減低感染蚊傳疾病的風險，除一般措施外，市民如從受影響地區回港，應在至少21天內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。