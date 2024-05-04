政府駁斥反對意見 稱加稅冇助長私煙

擬推新標籤措施 打擊不法分子 政府已連續兩年增加煙草稅。醫療衞生部門近日表示，增加煙草稅可避免吸煙率反彈，亦向社會明確傳達政府保障市民健康的承諾和決心，又稱現正考慮立法，以遏止非法販賣活動，包括檢視如何推行完稅香煙標籤措施，以提升執法成效。對於有意見指增加煙草稅只會助長私煙，當局則反駁指，現時完稅煙數目大致與疫情前水平相若，故反對意見的說法並不成立。

當局去信《2024年應課稅品（修訂）條例草案》委員會，回應有關支持和反對調高煙稅的意見。當局指出，就調高煙草稅的法案委員會於指定期限內接獲了22份書面意見，當中大部分均支持有關建議，來自包括醫護專業界、學術界、社會服務界的組織和人士。而支持的意見均認為，吸煙不論對個人和他人的健康危害極大，並為整個社會和醫療系統帶來沉重負擔。

58萬人吸食 低收入佔多數 當局指出，現時本港仍有約58萬人每日吸食傳統煙，其中大部分是收入較低的一群，同時亦是最難負擔煙草帶來健康和經濟損害的群組，認為吸煙只會繼續加劇健康或經濟上的貧富差距，社會要為吸煙帶來的疾病付出沉重代價。

局方又引述本地研究指出，2021年因使用煙草而造成的健康問題，帶來估計約82億元的經濟損失；而在去年增加煙稅後，吸煙率明顯有下降迹象，初步數據顯示吸煙率由2019年的10.2%和2021年的9.5%，進一步下降至9.1%。

對於反對意見指政府調高煙草稅後只會助長私煙活動，同時令完稅煙亦大幅減少。當局指出，疫情期間跨境客運大受影響，市民無法經口岸攜帶合法免稅香煙回港，令完稅煙量有所上升；不過社會復常後，跨境人次大幅回升，完稅煙數目大致回落至疫情前水平，2023年完稅煙數目相較2019年的下降幅度與同期吸煙率下降幅度相若，故認為反對意見的說法並不成立。