社會傾向傳統學術 議員關注職專標籤化

【本報訊】香港各行各業都十分需要技術人才。立法會教育事務委員會昨日討論職業訓練局的職業專才教育工作，有議員指時下的家長都傾向子女向傳統學術方面發展，認為職專教育應有更高層次的提升；亦有議員認為政府雖在職專教育投入不少資源，但往往予人「讀書不成」才報讀職業訓練的不良印象。

倡短期基礎訓練紓人手不足

議員梁子穎指香港發展須透過教育培養足夠的人才，但除高層次的學術性、研究性的人才，還需一些基層及前線員工的配合。而目前職訓局的課程對象，有為期兩年適合中六程度報讀的高級文憑課程；以及為期3年適合中三程度的職專文憑課程。他說香港有些學生能力不高，宜有一些技能培訓課程，學得一門手藝，但看不到本地有相關訓練讓學生有不同的發展，做到行行出狀元，工字可出頭。如果課程趨向涵接學士學位等學術傾向，如此的發展方向恐怕不是社會所樂見，鑑於建造業和飲食業的前線員工人手不足，當局應提供一些短期和基礎的訓練，讓人盡快掌握相關技巧，未來再提供其他課程幫助提升技能。議員吳秋北亦指職訓局的安排會產生「標籤化」，令人以為學生中三之後不能升讀更高年級，讀書不成才報讀職業訓練。