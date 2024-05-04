兩大學8.6億搞創科 議員憂庫房難負荷

當局稱有責任支持 教界撐屬投資 香港大學與中文大學兩所大學向財委會提出申請，計劃興建創科設施，推動香港為國際創科中心。兩個項目估算工程費用分別達2.1億元及6.5億元，包括增設實驗室，支援人工智能等範疇的研究。政府交代兩項工程計劃，期望今年內展開工程。會上多名議員對計劃表示支持，不過有議員擔心工程會加重政府財赤情況，局方回應指項目推動香港創科發展，政府有責任支持。

港大計劃將位於本部校園的梁球琚樓翻新，轉型成研發中心。其中六成半的空間會用作實驗室、研究設施等，可容納至少50組，即約1,400名研究人員及研究生；主要會對人工智能、自動操作系統等作研究；工程估計費用為2.094億元。

教授嫌實驗室細轉投星洲 而中大計劃興建一座10層高的科研大樓，當中超過85%會用作實驗室及相關設施，可容納約1,000名教職員、研究人員及研究生，主要對人工智能、納米科技、醫療機械人等作研究；項目估計要6.5億元。校方表示新領域的研究工作需要不同的設施及設備，曾經有頂尖教授因實驗室空間不足而轉投新加坡，希望有關工程可以順利通過，協助香港創科領域發展。

議員管浩鳴指，兩所大學在香港相當知名，籌款能力不差，而政府庫房正處於艱難時間。問及當局會否考慮政府、學校各出一半工程費用，教育局副局長施俊輝回應指，大學雖具籌款能力，但各捐款人有其特定用途；今次兩間大學工程目的為提升科研設施，政府有責任支持香港發展成為國際創科中心。

兩所大學亦回應有考慮如何減低開支，港大表示為騰空梁球琚樓作新用途，已向銀行貸款80億元，為大樓原有學院設立新校址，變相已降低開支。

議員周文港對計劃表示支持，又指香港各間大學排名被內地追上是「應該的」，因為內地科研投入比香港高，一間清華大學已等於香港6間大學的總經費。中大常務副校長陳金樑亦認為，新加坡近20年大學排名急升，是因為對工程學的投入增加，其規模差不多是中大的3倍。

教育界議員朱國強稱，教育是「投資」，而非「開支」，為教育撥款長遠對香港有回報。有議員就關注工程超支問題，施俊輝回應表示，實際回標價格要到工務小組才可得知，如有超支會再與兩間大學商討處理方案。兩所大學又承諾，新研發中心日後的經常性開支，會全數由校方自行承擔。