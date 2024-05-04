明年自製長假攻略 新春請2放9

【本報訊】政府昨日刊憲公告2025年公眾假期，打工仔最關心一年17日的公眾假期怎樣制訂放假攻略。根據2025年公眾假期安排，不少關鍵假期都在周三，打工仔只需請一至兩天假，便能成功連放5至6日，如明年1月1日元旦日，是日為周三，打工仔只需要在1月2日及1月3日請兩天假，連同周末假期，即可自製成5天連假，明年農曆新年假期更可自製9天長假。

根據憲報公告的假期，而明年農曆新年的大年初一（1月29日）也是周三，只需要在1月27及1月28日請假兩天，連同周末假期，即可自製成9天連假。此外，明年4月18日耶穌受難節是周五，耶穌受難節翌日假期即4月19日是周六，加上4月21日復活節假期在周一，若在4月17日或4月22日請假，便會有5天連假。

聖誕節請3天假放9日 明年5月1日勞動節為周四，只需在翌日（5月2日）請假一天，即可連同周末假期和5月5日的佛誕，一連放5日。10月又是一個好時機，10月1日「十一」為周三，只需要請假3天，即10月2日、10月3日、10月6日，連同周末假期和中秋節翌日假期（10月7日），便能自製成7日連假。10月29日周三為重陽節假期，只需要在周一（10月27日）及周二（10月28日）請假兩日，加上周末假期亦可變成5日連假。

而12月的聖誕節假期也能請3日放9日，由於聖誕節（12月25日）及聖誕節後第一個周日（12月26日）為周四及周五，只需要在12月22至24日請3天假，連同周末假期足足放滿9日。