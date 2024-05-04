明日「立夏」 周末天氣不穩狂風雷雨

【本報訊】本港剛過去的4月打破歷來最高溫紀錄！天文台回顧上月天氣，指主要由於南海北部的海面溫度較正常暖及低層偏南氣流較正常強，上月遠較正常溫暖，該月平均最高氣溫錄得攝氏28.9度、平均氣溫攝氏26.4度及平均最低氣溫為攝氏24.5度，較其各自正常值高3.3度、3.4度及3.4度，全部皆是有紀錄以來4月的最高值。

此外，受多道低壓槽影響，本港4月亦較正常多雨，總雨量為257.1毫米，較正常值153毫米多約68%。本年首4個月的累積雨量為289.5毫米，較同期正常值300.4毫米少約4%。

至於明日是廿四節氣中的「立夏」，標誌夏天正式來臨，將繼續為大地帶來雨水。根據天文台最新預測，一股清勁的偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸。受高空擾動影響，周末期間華南天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴。而高空反氣旋會在下周一及二為廣東沿岸帶來較為明朗及炎熱的天氣。預料另一股偏東氣流會在下周三抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨，隨後一兩日沿岸地區風勢較大。

下周一天氣好轉 日間炎熱 根據9天天氣預報，今明兩天大部分時間有驟雨，氣溫介乎攝氏24至28度，期間大致多雲，局部地區有雷暴。下周一及二天氣好轉，部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫升至攝氏25至31度，隨後5天（8日至12日）有幾陣驟雨，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏26至31度。