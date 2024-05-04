零售數據曳 步艱難淡季 業界閉翳

港府指消費模式轉變 陸續帶來挑戰 經濟淡風狂掃消費零售業！政府統計處昨日發表最新的零售業銷貨額數字，本港3月份零售業總銷貨價值的臨時估計為312億元，按年大跌7%；扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年下跌8.6%，多項主要消費如鐘錶首飾、服裝及電器等全部按年雙位數插水。零售管理協會直指3月表現「不理想」，數字反映零售行業進入艱難的淡季，由於4月上旬有復活節及清明節，期內有大批港人北上或外遊，本地市場生意非常疲弱，該會預警4月份零售額料較3月更差，有機會出現高單位數甚至低雙位數跌幅。談到五一市道，該會會員的反映是「絕大部分生意下跌，跌幅介乎兩至四成」。

錶飾服裝跌逾17%最傷 統計處表示，3月份零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年跌4.7%。今年首季，零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.3%，總銷貨數量下跌3.1%，網上銷售價值下跌10.7%。按零售商主要類別劃分，跌幅最大的是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年跌17.7%；服裝亦下跌17.5%；電器及其他未分類耐用消費品下跌15.5%；燃料下跌14.5%；百貨公司貨品下跌14.1%；食品、酒類飲品及煙草下跌11.3%。個別類別錄得升幅，藥物及化妝品升8.9%；汽車及汽車零件亦升7.6%。

政府發言人表示，3月零售業總銷貨價值轉為下跌，部分因為旅客消費比較基數高以及復活節假期。展望未來，訪港旅遊業進一步恢復以及住戶收入增加應會繼續支持零售業，又指盛事經濟應有幫助。不過，發言人亦承認，訪港旅客和市民消費模式的轉變或會繼續帶來挑戰。

香港零售管理協會主席謝邱安儀回應3月份數據指，今年3月零售銷售額按年跌7%，並非理想數字。因為2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為338億元，已較1月的365億元下跌，連環下跌反映零售行業進入艱難的淡季。除個別類別錄得單位數增長外，大部分類別均告下跌，跌幅介乎個位及雙位數，未有一個類別下跌最為驚人，反映整體性的疲弱。

該會就上月的零售銷售情況向旗下4,000間會員店舖、近7萬名前線員工進行調查，發現少於一成受訪會員稱有上升，集中在快餐及電訊類別；超過九成指生意有跌幅，跌幅介乎單位數至低雙位數。其中食品店、超市、電器及家品等與本地民生相關的種類，跌幅相對溫和；至於鐘錶珠寶、健康食品等與旅遊相關的種類，跌幅達兩至四成。

五一人流生意均遜去年 前瞻4月，該會亦感悲觀，因4月上旬有復活節及清明節，港人北上或外遊，本地市場生意非常疲弱，加上惡劣天氣較多，港府今年亦未有派發電子消費券，零售業經營環境嚴峻。估計4月的零售銷售額比3月更疲弱。

提到近日內地五一長假，謝邱安儀表示，與去年長假首日相比，今年僅小部分受訪會員稱有個位升幅；絕大部分均表示下跌，跌幅介乎在兩至四成；人流及生意雖較3月及4月淡季為多，但均遜於去年；亦有會員反映，商場的消費情況比街舖稍佳。她相信，與內地經濟處於疲弱、旅客消費力和意欲下降，甚至天氣惡劣亦有影響。