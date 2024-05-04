減收地範圍 北環綫主線修訂刊憲

【本報訊】政府昨就北環綫主線鐵路方案的修訂及更正刊憲，發言人指出，相關修訂及更正主要是因應項目的改善設計，包括在不影響鐵路運作的前提下，盡量縮減擬議車站範圍及鐵路附屬設施，並因應沿線發展項目的推展進度，減少整體須收回土地的範圍。北環綫主線工程將在方案獲批後盡快展開，預計於2034年完工。

接駁古洞錦上路 料2034年完工 北環綫是北部都會區發展的主要交通基建項目，當主線落成後，可服務古洞北新發展區及新田科技城，更可釋放凹頭、牛潭尾及新田一帶土地的潛力，以及將東鐵綫及屯馬綫形成一個貫通新界和九龍市區的環狀鐵路，進一步改善現有鐵路網絡。在北環綫主線投入服務後，使用鐵路往來錦上路站和古洞站，車程只需約12分鐘，大大節省市民的出行時間。

北環綫主線將於現有屯馬綫錦上路站與已規劃的東鐵綫古洞站之間，興建一條長約10.7公里的連接鐵路，並於凹頭、牛潭尾和新田增設3個中途站。有關鐵路方案於去年10月刊憲後，至於昨日刊憲的更正，則是為了反映地段分割的最新狀況，不會對任何實質私人權益構成影響。