04年造價6億 居民反對遭擱置

【本報訊】沙田T4號主幹路撥款一波三折，事實上，土木工程拓展署2004年提出的方案造價6億元，惟因道路接近銅鑼灣山村及蔚景園，一直遭居民強烈反對，計劃亦曾於2006年刊憲，當時造價升至11億元。政府事隔多年再將方案提交立法會，不過，高達71.6億元的工程造價引起強烈不滿，今年3月臨時撤回後，將造價略減約3.5億元，修訂為68.1億元。

政府早前提交的原計劃中，T4包括興建一條長約2.3公里的雙程雙線主幹路1及支路2，接駁城門隧道公路／青沙公路與沙田路；擴闊近博康邨一段長約150米的沙田路，由雙程雙線行車道改為雙程4線行車道；興建兩條高架行人路分別橫跨車公廟路及近沙田頭村的擬建主幹路和兩條高架行人路暨單車徑分別橫跨獅子山隧道公路及城門河道，以重置受工程計劃影響的現有行人及單車設施；進行相關的附屬工程，包括土木、土力、渠務、污水收集系統、水務、公用設施、照明設備、環境美化、機電、隔音屏障興建／重建／拆卸、擋土牆建造和斜坡改善工程。

更新計劃後，當局在文件中指出，在不影響項目功能的前提下，將下調原工程造價71.6億元的約5%，即約3.5億元，包括在附屬道路系統下整合現有的交通管制及監察系統（可節省約4,000萬元）、採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障（可節省約1.2億元）、縮減一部位於大涌橋路的升降機和橫跨城門河道的單車天橋（可節省約一億元）、縮減環境美化工程的規模如重置休憩處的設施和綠化面積（可節省約3,000萬元），以及按工程規模的縮減而相應減少駐工地人員的薪酬及應急費用（可節省約6,420萬元）。